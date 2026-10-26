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26 октября, 15:06

Общество

Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Семьи с детьми получат выплаты за октябрь 3, 5 и 6 ноября. Об этом сообщил Соцфонд России в MAX.

В частности, 3 ноября на банковские счета зачислят единое пособие, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и выплату по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих.

5 ноября переведут выплату из средств материнского капитала. 6 ноября поступит пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих.

Отмечается, что обычно пособие перечисляют до 8-го числа, однако в ноябре эта дата приходится на выходной, поэтому деньги придут раньше.

Ранее сообщалось, что объем "детского бюджета" в России на 2027–2029 годы составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия.

В проекте бюджета предусмотрены деньги на ежегодную индексацию маткапитала с 1 февраля, а также на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам, имеющим двух и более детей.

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