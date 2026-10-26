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26 октября, 19:43

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Урбанист Георгиевский: культурные проекты усиливают привлекательность Москвы

Урбанист объяснил, как культурные проекты влияют на развитие Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Культурные инициативы способны привлекать в столицу туристов и представителей бизнеса, а также способствовать улучшению городской среды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соучредителя агентства стратегического развития "Центр" Сергея Георгиевского.

"Развитие современной культурной инфраструктуры – это не только создание новых объектов, но и формирование комплексной городской среды", – отметил Георгиевский.

В частности, Национальный центр "Россия" и новое здание Большого Московского цирка в Мнёвниковской пойме могут стать центрами притяжения для жителей, туристов и представителей креативных индустрий.

Вокруг таких площадок при продуманном развитии появляются новые сервисы и общественные пространства, а также формируются дополнительные способы использования городской территории. Это позволяет поддерживать деловую активность и повышать привлекательность Москвы для туристов.

Георгиевский отметил, что для долгосрочного результата необходимо одновременно развивать транспортную доступность, благоустройство и сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, культурные объекты важно включать в городские туристические маршруты. Такой подход позволяет сделать масштабные проекты устойчивыми факторами развития территорий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027–2029 годах на развитие культурно-туристической среды и сохранение наследия Москвы планируют направить 782,5 миллиарда рублей. Средства предусмотрены, в частности, на обновление театров, музеев, библиотек и парков, строительство Национального центра "Россия" и нового здания Большого Московского цирка.

Также город намерен развивать Московский кинокластер: к 2030 году площадь кинопарка "Москино" должна превысить 1,1 тысячи гектаров, что позволит снимать более 200 проектов ежегодно.

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