Умер американский актер Уолтер Кениг

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Американский актер Уолтер Кениг, известный по роли лейтенанта Павла Чехова в сериале "Звездный путь: Оригинальный сериал", скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

По его данным, он ушел из жизни дома в Северном Голливуде в воскресенье, 25 октября.

Кениг родился 14 сентября 1936 года в Чикаго. Он принял участие в оригинальном телесериале "Звездный путь" (1966–1969) и последующих фильмах франшизы, где сыграл Павла Чехова.

В фильмографии актера значатся более 70 ролей, включая телесериалы "Вавилон-5" (1993–1998) и "Коломбо" (1968–2003).

