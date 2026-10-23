Актер Том Скерритт умер в возрасте 93 лет

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Американский актер Том Скерритт скончался 21 октября в возрасте 93 лет по естественным причинам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью артиста.

"Хотя мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы знали его благодаря его юмору, любознательности, мудрости, щедрости и любви, которую он привносил в нашу жизнь", – говорится в заявлении родственников.

Скерритт начал карьеру в кино в 1962 году, он снялся более чем в 170 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесла роль военного хирурга Дюка Форреста в комедии Роберта Олтмена "Военно-полевой госпиталь". В фильме ужасов Ридли Скотта "Чужой" актер сыграл капитана космического корабля Далласа.

Среди других заметных работ артиста – роли инструктора Майка Меткалфа в "Лучшем стрелке" и Друма Итона в "Стальных магнолиях". Скерритт также снялся в картинах "Там, где течет река", "Контакт", "Голограмма для короля" и "К востоку от гор".