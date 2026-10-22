People: умерла голливудская актриса Ева Мари Сейнт

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Скончалась голливудская актриса Ева Мари Сэйнт. Его было 102 года, сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал People.

Актрисы не стало 6 октября: она умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе, рядом были родные. По данным СМИ, причиной смерти стали остановка сердца и дыхания. Среди сопутствующих факторов медики назвали старческую деменцию, артериальную гипертензию, гипертиреоз и эмболию. У актрисы остались двое детей – Даррелл и Лоретт, четверо внуков и двое правнуков.

Сэйнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке, штате Нью-Джерси. В кино она пришла в 1954 году – первой работой стала драма Элиа Казана "В порту", где ее партнером на площадке был Марлон Брандо. За роль Эди Дойл актриса сразу получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Кроме того, в ее фильмографии числится триллер Альфреда Хичкока "К северу через северо-запад", снятый вместе с Кэри Грантом. Затем актриса сыграла в картинах "Исход" и "Большой приз". В общей сложности кинематографу она посвятила около 70 лет.

Помимо "Оскара", Сэйнт получила телевизионную премию "Эмми" за работу в мини-сериале "Такие же люди, как мы".