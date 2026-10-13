Актер из сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт скончался в 34 года

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"; режиссеры – Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган; производство – American Movie Classics (AMC), Gran Via, High Bridge Productions

Американский актер Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта – младшего в сериале "Во все тяжкие", ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на портал TMZ.

Уточняется, что он скончался 12 октября, покончив с собой. Ведется расследование, дополнительная информация о произошедшем пока не приводится.

Митт также запомнился зрителям и другими работами. В его фильмографии – кинокартина "Возвращение", фильм "Бар "Дубовая комната" и сериал "Стражи порядка".

