Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные ударили беспилотниками по морскому судну типа "сухогруз" в акватории Черного моря восточнее Одессы, которое доставляло на Украину грузы военного назначения. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в Минобороны, днем 27 ноября удары беспилотных летательных аппаратов наносились по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате поражены электроподстанция "Нивки" напряжением 330 киловольт в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области. Эти объекты обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в Киевской и Одесской областях, которые использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. В частности, в Белой Церкви Киевской области был поражен терминал "Новой почты", а в Одесской области – логистические центры "Нерубайское" и "Блум".

