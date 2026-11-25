Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по объектам в Киевской и Одесской областях, которые использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Белой Церкви Киевской области был поражен терминал "Новой почты", а в Одесской области – логистические центры "Нерубайское" и "Блум".

В российском военном ведомстве заявили, что терминал в Белой Церкви использовался для хранения грузов двойного назначения, поставляемых украинским военным западными странами. Удары по объектам инфраструктуры были нанесены беспилотниками в течение дня.

Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении логистического центра "Нерубайское" в одноименном населенном пункте и центра "Блум" в селе Мирном Одесской области. Там хранили и распределяли грузы военного назначения, поступающие для ВСУ.

Ранее российские военные нанесли удар по заводу в Сновске Черниговской области, выпускавшему комплектующие для беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что атака стала частью ночных действий ВС России против объектов военной промышленности и транспортной инфраструктуры Украины.