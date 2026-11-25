Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Президентская академия проводит восьмой сезон Всероссийского открытого интеллектуально-творческого конкурса "Государство – это мы" для учеников 9–11-х классов. Регистрация продлится до 14 декабря.

Отборочный тур проходит до 8 февраля 2027 года. Заключительный этап запланирован на 6 марта, а итоги подведут 19 марта. Участие бесплатное.

Победителям начислят дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы, где учитывают результаты конкурсов из перечня Минпросвещения России. Это правило действует и для Президентской академии. Все участники получат именные сертификаты.

Конкурс поможет школьникам сформировать гражданскую позицию, а будущим абитуриентам – осознаннее выбирать образовательную траекторию. Ключевые условия и этапы опубликованы на сайте конкурса.

Тем временем в Москве продолжается регистрация на предпрофессиональный экзамен для учеников 11-х классов – конкурс "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Поучаствовать в нем могут выпускники столицы и школьники из других регионов России. Экзамен охватывает инженерное, медицинское, кадетское, предпринимательское, медиа- и IТ-направления.