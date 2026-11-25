Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астрономическая зима в России начнется 21 декабря 2026 года в 23:50 по московскому времени. К этому моменту произойдет зимнее солнцестояние, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В этот момент Солнце достигнет наиболее удаленного от небесного экватора положения в Южном полушарии. Его склонение составит 23,5 градуса к югу от экватора – это минимальное значение за весь год. С этого времени в Северном полушарии Земли начнется астрономическая зима, а в Южном – лето.

До 18 декабря Солнце будет находиться в созвездии Змееносца, после чего перейдет в созвездие Стрельца.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о трех суперлуниях подряд, которые смогут наблюдать жители Земли. Первое состоялось в ночь на 25 ноября – однако из-за облачной погоды и снегопада москвичи могли ее не увидеть. Следующие два подобных явления ожидаются в декабре и январе.