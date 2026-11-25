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Имущество американской актрисы Хайден Панеттьери, которое оценивают более чем в 6 миллионов долларов, перейдет по наследству ее дочери Кайе-Евдокии Кличко. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на судебные документы.

Завещания актриса не оставила, и суд признал Кайю единственной наследницей ее состояния. Этот же суд назначил украинского боксера Владимира Кличко – бывшего жениха Панеттьери – временным управляющим имуществом, принадлежащим теперь девочке.

Панеттьери скончалась 17 августа. СМИ писали, что причиной смерти стала остановка сердца. Позднее офис коронера округа Гринвилл заявил, что причиной смерти актрисы стало комбинированное токсическое воздействие веществ, включая фентанил.

В конце октября полицейское управление Гринвилла в США признало смерть актрисы несчастным случаем.