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Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2026 года опустился ниже 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 29 августа 2025-го. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации на 14:58 по московскому времени, стоимость драгметалла падала на 2,01% и составляла 3 490,4 доллара за тройскую унцию. К 15:03 снижение замедлилось: фьючерс стоил 3 493,9 доллара, падение составляло 1,91%.

Ранее цена биткоина опустилась на 2,96%, до 59 455 долларов. Ethereum в это же время дешевел на 0,63%, достигнув 1 699 долларов.

Coinmarketcap оценивал общую капитализацию крипторынка в 2,08 триллиона долларов. Доля биткоина составила 1,22 триллиона долларов, Ethereum – 207,85 миллиарда долларов.