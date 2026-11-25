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Решение Эстонии закрыть границу с Россией премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает ошибкой. Об этом сообщает портал Delfi.

Кулбергсу задали вопрос, пойдет ли Латвия по тому же пути и закроет ли свою границу с Россией для транспорта. Такой шаг глава правительства назвал ошибочным и связал его с предвыборной обстановкой в соседней стране. В марте 2027 года в Эстонии пройдут парламентские выборы.

По словам премьер-министра, в Латвии уже сейчас ожидают роста потока транспорта к восточной границе.

Ранее правительство Эстонии объявило о закрытии всех сухопутных пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения должны вступить в силу 1 декабря.

В Эстонии объяснили это решение попыткой поджога на оборонном предприятии. Власти республики обвинили в причастности к инциденту Россию, не представив доказательств.

Позже СМИ сообщили, что власти Латвии также рассматривают возможность введения ограничений на границе с Россией. По данным журналистов, Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию Риги относительно возможных мер.