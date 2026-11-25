Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 320 рейсов задержали или отменили за сутки в столичных аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло авиагаваней.

В частности, во Внуково перенесли или отменили 115 рейсов, в Шереметьево – 150. Не вылетели вовремя или не полетели вовсе 49 самолетов в аэропорту Домодедово. В Жуковском задержаны или отменены 5 рейсов.

Мощный снегопад накрыл Москву 24 ноября. Высота снежного покрова в столице местами достигла 18 сантиметров, в области – 20 сантиметров. Из-за ухудшения метеоусловий в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 26 ноября.

Осадки в городе должны прекратиться после 15:00–18:00 25-го числа, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Прирост снежного покрова при этом не превысит 1–2 сантиметров. До конца недели в центральной части России прогнозируется морозная погода.

Кроме того, в городе из-за похолодания повысили температуру теплоносителя в системе отопления до 90–92 градусов. Коммунальные службы продолжают убирать снег с дорог и очищать крыши жилых домов.

Водителям тем временем рекомендовали пересесть на метро или отложить поездки на авто до 20:30. На фоне непогоды на дорогах вечером ожидаются 9-балльные заторы.