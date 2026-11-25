Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве привлекли к административной ответственности 32-летнего мужчину после того, как он самовольно спустился на пути на станции метро "Выхино". Нарушителя арестовали на 5 суток, сообщила городская прокуратура.

Там пояснили, что, спрыгнув с платформы на пути, мужчина нарушил правила пользования метрополитеном и нормы безопасности, что подпадает под часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Умышленное неисполнение требований по обеспечению или соблюдению транспортной безопасности").

В прокуратуре напомнили, что за такое административное правонарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо арест на срок до 10 суток.

Ранее на станции "Библиотека имени Ленина" 11-летний мальчик упал с самокатом на пути перед прибывающим поездом. Подросток не пострадал, а с ним и его матерью провели профилактическую работу.

Полицейские составили на женщину протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В метро напомнили, что кататься на самокатах в переходах и на платформах запрещено, так как это создает угрозу для движения поездов.