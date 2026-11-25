Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

В центре Москвы открыли движение по ряду улиц. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, движение восстановлено на Тверской улице и Охотном Ряду, а также на Боровицкой площади.

Ранее стало известно, что движение на Большом Кондратьевском переулке будет ограничено до 9 февраля 2027 года из-за стройки. На некоторых участках перекрыта одна полоса, а парковка запрещена в отдельных местах.

Кроме того, в районе Ясенево изменили сеть наземного транспорта. Теперь место 17 маршрутов теперь работают 13 обновленных направлений. Часть линий объединили, а на остальных увеличили частоту движения, сократив интервалы до метро в часы пик до 7–10 минут.