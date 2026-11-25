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Учительницу английского языка из американского штата Южная Каролина, 28-летнюю Меган Хэмм Гаскью обвинили в совращении двух несовершеннолетних подопечных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на International Business Times.

Женщина преподавала английский по специальной программе ученикам, для которых он не является родным. По информации издания, Гаскью совратила двух подростков 15 и 16 лет.

С младшим учеником педагог встречалась для интимной близости после занятий несколько раз – как в его доме, так и у себя. Также она неоднократно проводила время в отеле с 16-летним подростком.

После того как информация о случившемся стала публичной, Гаскью уволили. Представители школы сообщили, что оказывают содействие полиции, но отказались раскрывать подробности инцидента в интересах следствия.

По информации СМИ, в этом же школьном округе ранее отстранили от работы другого учителя, которого также обвиняли в развращении учеников. Ему вменяли непристойную переписку с несколькими подростками.

Ранее в Австралии 25-летняя сотрудница католической школы для мальчиков в Сиднее признала вину в совращении несовершеннолетнего. Родственники 15-летнего учащегося обнаружили в его телефоне непристойную переписку с преподавателем и сообщили об этом в полицию. Женщину задержали непосредственно в школе. Ей может грозить пожизненное заключение.

