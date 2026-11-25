Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Музее Победы на Поклонной горе 26 ноября состоится научно-исторический форум, посвященный событиям битвы за Москву. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что участниками встречи станут историки, ветераны, представители городских ведомств и молодежь. Организаторами выступят комитет и Московское городское отделение Российского военно-исторического общества.

Специалисты представят архивные материалы, разберут важнейшие эпизоды сражения и решения военного командования. Посетители смогут задать экспертам вопросы, в том числе об участии отдельных подразделений и значении битвы для дальнейшего хода Великой Отечественной войны.

В программе также предусмотрены экскурсии по музейным экспозициям, посвященным 1941 году. Гости увидят подлинные предметы военного времени и проследят основные этапы сражения – от обороны столицы до контрнаступления советских войск.

К участию пригласили научных сотрудников, представителей ветеранских объединений и органов исполнительной власти, студентов вузов и колледжей, кадетов и волонтеров. Драгунова добавила, что посетить форум может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

Мероприятие пройдет в рамках направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы". Оно также включает встречи с участниками специальной военной операции, возложения цветов, экскурсии по местам боевой славы, тематические кинопоказы, исторические диктанты, спортивные тренировки и мастер-классы от ветеранов боевых действий.

По словам экспертов, необходимо сохранять историческую память и передавать ее подрастающему поколению, чтобы сформировать у него чувство ответственности и гордости за Россию.

Ранее в Музее Победы анонсировали праздничную программу ко Дню матери, которая пройдет 29 ноября. Для посетителей подготовили концерты, мастер-классы, тематическую выставку, экскурсию о роли женщин в Великой Отечественной войне и бесплатный показ фильма "Женщины" 1965 года.