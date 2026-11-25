Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что удалит три выпуска своего YouTube-канала "Осторожно: Собчак" по требованию Роскомнадзора. Ведомство обнаружило в интервью признаки экстремизма, написала она в телеграм-канале "Кровавая барыня".

Под ограничения подпадут беседы с блогерами Хилми Форксом (настоящее имя – Хильми Олейник. – Прим. ред.), Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым.

"Я полагаю, вы и сами понимаете, что я по поводу всего этого чувствую и испытываю. С тяжелым сердцем прошу прощения у героев и зрителей за это вынужденное решение", – написала журналистка.

Она добавила, что команда продолжает жить и работать в России, чтобы зрители могли смотреть новые интервью, поэтому вынуждена соблюдать требования ведомства. Собчак также отметила, что видит большой интерес аудитории к этим выпускам.

Ранее интервью с блогером Синяком уже становилось поводом для претензий со стороны общественников. В июне 2026 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить выпуск на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Глава ФПБК Виталий Бородин также заявлял о намерении направить обращение в Роскомнадзор.

Тогда Собчак заявляла, что в видео нет пропаганды или призывов к каким-либо действиям.