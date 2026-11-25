Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до середины дня среды, 25 ноября, продолжит идти слабый снег, а после 15:00–18:00 осадки прекратятся. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем телеграм-канале.

По прогнозам специалистов, снежный покров в городе за день увеличится не более чем на 1–2 сантиметра. При этом до конца недели в центре России температура воздуха останется заметно ниже нуля, а снежный покров почти не изменится.

"Днем средняя температура в регионе будет от минус 2 до минус 5 градусов. К выходным ожидается ещe более сильное похолодание", – подчеркнули ученые.

В Москве в субботу вечером, 28 ноября, ожидается до минус 6 градусов, а утром в воскресенье, 29 ноября, – до минус 9 градусов.

"Зима, судя по всему, пришла в центр страны надолго", – заключили специалисты.

Мощный снегопад начался в Москве во вторник, 24 ноября. На фоне этого на отдельных участках МКАД и прилегающих съездах движение оказалось затруднено. Городские службы, в свою очередь, начали чистить проезжую часть и тротуары от снега.

Осадки продолжились и в среду, 25 ноября. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что высота снежного покрова в столице достигла 12 сантиметров. Климатическая норма для этого периода – 7 сантиметров.