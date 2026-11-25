Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что из ее багажа пропала часть золотых украшений во время перелета в Лиссабон. Об этом артистка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, после перелета рейсом TAP Air Portugal она обнаружила в чемодане две незастегнутые косметички. Примерно половина золотых украшений пропала, тогда как серебряные изделия остались нетронутыми.

Среди пропавших вещей оказались кольца с жемчугом. Из серег у Лазаревой сохранились только непарные экземпляры из разных наборов.

Компенсацию телеведущая требовать не собирается, но уже направила в авиакомпанию письмо с жалобой на случившееся.

Ранее внучка Лазаревой Сара Джессика оставила рисунок мелом на одной из картин в музее Бэнкси в Лиссабоне. Как рассказала телеведущая, во время прогулки с девочкой, родившейся в январе 2025 года, она решила заглянуть в музей, который давно хотела посетить. На его стенах анонимные уличные художники воссоздали наиболее известные работы Бэнкси. Пока Лазарева рассматривала экспозицию, внучка отправилась воплощать в жизнь план, который, по выражению телеведущей, "созрел в ее голове".

