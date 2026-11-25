Фото: телеграм-канал "Домодедовская больница. Новости. Информация."

Медики Домодедовской больницы оказали помощь 20-летнему молодому человеку, который случайно выпил небольшое количество стеклоомывающей жидкости. Об этом медучреждение сообщило в телеграм-канале.

Пациента доставили в реанимацию для обследования и предотвращения возможных осложнений. Врачи провели необходимые лабораторные исследования и организовали консультацию терапевта.

По результатам обследования серьезных нарушений в работе внутренних органов не обнаружили – концентрация токсичных веществ в организме оказалась невысокой.

Для лечения юноше назначили инфузионную и дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез и препараты для защиты слизистой желудка. Промывание желудка провели в стационаре с помощью специального зонда.

В больнице напомнили, что стеклоомывающие жидкости могут содержать опасные для человека спирты. Особую угрозу представляет метанол – даже небольшая доза способна повредить зрительный нерв и привести к необратимой слепоте или смерти.

При тяжелом отравлении также могут пострадать почки, печень и центральная нервная система. Кроме того, возможно развитие метаболического ацидоза – нарушения кислотно-щелочного баланса, которое негативно влияет на работу клеток организма.

Ранее в Люберецкой больнице спасли 43-летнего мужчину, который впал в кому из-за тяжелого воспаления придаточных пазух носа. Пациент пришел в сознание спустя неделю после операции, несмотря на устойчивость обнаруженных бактерий ко многим антибиотикам. После лечения его выписали в удовлетворительном состоянии.