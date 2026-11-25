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В американской Калифорнии 43-летний мужчина по имени Гильермо Алехандро Батрес погиб во время похода на гору Баден-Пауэлл: он сорвался в ущелье, пытаясь помочь сыну. Об этом сообщило издание New York Post (NYP), передает "Газета.ру".

Инцидент произошел 22 ноября. Мужчина и его сын шли по маршруту, когда второй поскользнулся на обледеневшей тропе. Как рассказали родственники, отец попробовал поднять ребенка, но не удержался на льду и упал с высоты около 150 метров. Полученные травмы оказались смертельными.

Семья погибшего открыла сбор средств на похороны и другие расходы. Батрес работал тренером по ультрамарафону: оказывал помощь спортсменам в подготовке к забегам на сверхдлинные дистанции.

Гора Баден-Пауэлл довольно известна среди любителей пеших походов. Зимой на ее склонах появляются лед и снег, поэтому восхождение становится одним из самых сложных.

Ранее 45-летний израильский турист Саги Мор погиб в Таиланде, спасая своего сына в море. Инцидент произошел 19 ноября у берегов острова Панган. Мужчина вместе с женой и четырьмя детьми отдыхал на пляже, когда сильное течение моря унесло одного из его сыновей.

Мор смог добраться до ребенка и передать его другому туристу. После спасения сына мужчина крикнул жене, что подплывет к скалам, чтобы выбраться на берег, но прямо у нее на глазах скрылся под воду.