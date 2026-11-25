Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 305 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны перехватили над Красноярским краем. Также БПЛА уничтожили над Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Пензенской, Курской, Самарской, Волгоградской, Смоленской, Брянской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областями.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели одного человека в результате атаки беспилотников. По его словам, в отдельных населенных пунктах временно отключилось электричество, а некоторые школы перешли на измененный график работы.

В регионе организовали оперативный штаб и начали сбор информации о последствиях произошедшего.

