Фото: театр имени Гоголя

Новогоднюю интерактивную сказку "Волшебные часы" представят на малой сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Показы запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 января, начало – в 12:00. Продолжительность спектакля – 50 минут.

Юные зрители станут полноправными участниками представления. Вместе с главными героями им предстоит раскрыть тайну похищения волшебных часов Деда Мороза и вернуть их, чтобы спасти праздник. По ходу спектакля дети будут разгадывать загадки, играть и участвовать в конкурсах. В завершение каждый получит сладкий подарок.

Режиссер-постановщик – Анатолий Просалов. Пьесу написала Валерия Гуменюк.

Купить билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в столичных театрах подготовили постановки, позволяющие увидеть казачьи и цыганские танцы, канкан, чечетку и танго. В частности, 10 декабря и 7 февраля театр "Русская песня" покажет музыкальный спектакль "Бабий бунт в нашем колхозе" режиссера Нины Чусовой. Зрителей познакомят с танцевальным наследием казачества: в постановке прозвучат народные песни, будут представлены казачьи пляски, цыганские танцы и игровые номера.

Литературной основой постановки послужили рассказ Михаила Шолохова "О Колчаке, крапиве и прочем" и другие произведения писателя. Авторы спектакля объединили их в единую историю о судьбе казачьего хутора в годы после революции. Танцевальную часть представляют артисты ансамбля "Русская песня" и балета "Живая планета". Продолжительность представления – 2 часа 50 минут с антрактом.

