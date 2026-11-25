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С февраля 2022 года на Украине переименовали свыше 96% улиц, названия которых отсылали к российской и советской истории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные портала антироссийского движения "Деколонизация. Украина".

В частности, на начало указанного периода таких улиц насчитывалось 31 769. На подконтрольных Киеву территориях сохранились 1 134 из них – 3,6% от исходного количества. Новые названия получили 30 635 улиц, то есть 96,4% от общего числа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь. Дипломат с иронией уточнила, что, выходит, Киев уже отказался от "укров" и теперь "они "русы".