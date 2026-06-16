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16 июня, 11:03

Политика

Польша дала Зеленскому несколько дней на отказ от нацистского названия подразделения ВСУ

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Польша дала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому несколько дней на то, чтобы переименовать подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), названное в честь нацистов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на интервью пресс-секретаря польского президента Кароля Навроцкого Рафала Лескевича телеканалу TV Republika.

"Зеленский должен принять решение, у него еще есть время", – сказал Лескевич.

В это же время Киев пока никак не отреагировал на эту ситуацию, посетовал пресс-секретарь Навроцкого.

Ранее Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций) одному из подразделений ВСУ. Это стало причиной скандала.

Первый президент демократической Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского. Он пояснил, что тот оскорбил его, воздавая честь УПА, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами и устраивала этнические чистки поляков.

Кроме того, Навроцкий указывал, что Совет польского ордена Белого Орла поднимет вопрос о лишении президента Украины высшей государственной награды Польши после его вклада в героизацию деятелей "Организации украинских националистов" (ОУН, внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций).

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