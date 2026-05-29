Зеленского в Польше могут лишить ордена из-за героизации нацистов

Совет польского ордена Белого Орла поднимет вопрос о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши после его вклада в героизацию деятелей "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий, передает RT со ссылкой на телеканал TVP Info.

"Я очень серьезно отнесся к этому", – сказал польский лидер.

Совет состоится 8 июня. Навроцкий допустил, что на мероприятии поднимут вопрос о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Ранее лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек предложил отобрать у украинского лидера эту награду из-за его решения присвоить элитному подразделению ВСУ "имя героев УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)".

Зеленский 25 мая участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Бывший президент Польши Лех Валенса оскорбился таким жестом украинского лидера и в качестве протеста снял с груди флаг Украины.