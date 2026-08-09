13 человек пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Белгород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

В результате атаки пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Четырехлетний мальчик получил осколочные ранения грудной клетки и был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу.

Медицинская помощь на месте также была оказана 9-летнему ребенку и троим взрослым. Еще восемь раненых доставлены в медицинские учреждения.

Помимо пострадавших, зафиксированы разрушения инфраструктуры. Были повреждены свыше четырех многоквартирных домов, а также административное здание, социальный и коммерческий объекты.

Ранее фельдшер и водитель скорой получили ранения при атаке БПЛА в Херсонской области. Инцидент произошел в Новой Маячке. Раненые направлялись к мужчине с инфарктом, но не доехали до него из-за удара дрона.