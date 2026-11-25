Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Ночь на среду, 25 ноября, в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, температура на метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 1,4 градуса. Днем ранее этот показатель составлял минус 1,2 градуса.

Леус добавил, что до конца ноября москвичей ждут еще более холодные ночи. В частности, в ночь на четверг, 26 ноября, столбики термометров могут показать минус 3–5 градусов.

Ранее сообщалось, что накрывший Москву снегопад продолжится до вечера четверга. Всего выпадет около 15–25 сантиметров снега.

Из-за непогоды столичных автомобилистов призвали пользоваться метро. Коммунальные службы продолжают убирать снег с дорог. В первую очередь очищают подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца.