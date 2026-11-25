Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два помещения свободного назначения выставлены на городские торги в комплексе "Дом на набережной" в районе Якиманка. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты площадью 151,4 и 385,2 квадратного метра расположены недалеко от станции метро "Кропоткинская" на первом и седьмом этажах. Здание, построенное по проекту архитектора Бориса Иофана, находится на улице Серафимовича, дом 2, у Берсеневской набережной и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Владельцам необходимо будет соблюдать охранные требования при использовании помещений.

Заявки принимаются до 30 ноября, а сами торги пройдут 8 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на аукционы пять помещений для бизнеса на улице Николая Старостина в Косино-Ухтомском районе. Площадь объектов варьируется от 65,5 до 211 квадратных метров. Подать заявку можно до 25 ноября или 2 декабря в зависимости от лота. Сами торги состоятся 4 и 11 декабря.