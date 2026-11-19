Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести крупный нежилой объект в районе Тропарево-Никулино для реализации коммерческих проектов. Помещение расположено неподалеку от станции метро "Юго-Западная", сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства города.

Недвижимость расположена по адресу проспект Вернадского, дом 80а, корпус 1. Объект занимает сразу четыре уровня здания: подземный этаж, а также первый, второй и третий этажи.

По словам Пуртова, расположение рядом с метро и развитая инфраструктура района создают возможности для привлечения посетителей. Вблизи находятся образовательные учреждения и офисные здания.

Будущий владелец сможет организовать в помещении торгово-развлекательный комплекс, медицинский или образовательный центр. Также допускается объединение нескольких направлений бизнеса в одном пространстве.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 ноября. Сами торги назначены на 1 декабря и пройдут в электронной форме на площадке "Росэлторг".

Ранее в Тверском районе Москвы на торги выставили десять помещений для бизнеса. Их площадь варьируется от 80,1 до 155,5 квадратного метра. Объекты можно использовать под офисы, творческие студии, мастерские или предприятия сферы услуг.