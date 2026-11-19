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Мошенники чаще всего выдают себя за работников медицинских учреждений, социальных служб и управляющих компаний, чтобы получить доступ к деньгам и личным данным пожилых людей. Для обмана они используют предлоги перерасчета пенсии, проверки полиса ОМС, оформления выплат и погашения коммунальных долгов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Один из распространенных приемов – звонки с обещаниями дополнительных социальных выплат, праздничных пособий и различных компенсаций. Злоумышленники также представляются сотрудниками коммунальных организаций и требуют срочно погасить якобы образовавшуюся задолженность.

Еще одна схема связана с обслуживанием домофонов. Пенсионерам сообщают о необходимости заменить ключ или обновить данные, а затем просят продиктовать код из СМС либо сообщить персональную информацию. После этого к разговору подключаются сообщники, выдающие себя за правоохранителей, и под угрозами пытаются заставить человека перевести им деньги.

В полиции предупредили и о многоступенчатом обмане. Сначала человеку звонит якобы сотрудник поликлиники или социальной службы и предлагает проверить данные обязательного медицинского страхования. Позже с пенсионером связывается лжеправоохранитель и заявляет, что на его имя якобы оформили доверенность в пользу мошенников.

Злоумышленники также рассылают фишинговые сообщения от имени маркетплейсов и интернет-магазинов. В них содержится просьба подтвердить заказ, для чего предлагается сообщить код из СМС. Получив его, преступники могут использовать данные для дальнейшего обмана.

Кроме того, пожилым людям звонят от имени банковских работников, представителей Центрального банка или Росфинмониторинга. Под предлогом подозрительной операции или угрозы блокировки карты они убеждают перевести сбережения на так называемый безопасный счет. Аналогичным образом действуют лжесотрудники пенсионных фондов и социальных служб, предлагающие оформить перерасчет пенсии.

Еще один распространенный способ обмана связан с родственниками. Преступники звонят пожилым людям от имени детей или внуков и сообщают, что те якобы попали в беду. Затем они требуют срочно перевести деньги, чтобы помочь близкому человеку.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме, при которой злоумышленники взламывают аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах и выдают себя за детей в переписке с их родителями. Под предлогом срочной помощи аферисты могут просить перевести деньги на оплату штрафа или погашение несуществующего долга.