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Телефонные мошенники придумали схему, при которой родственникам жертвы сообщают о ее якобы похищении и требуют выкуп. Перед этим злоумышленники убеждают самого человека уехать в другой регион и перестать общаться с близкими, сообщили в МВД России.

Мошенники представляются сотрудниками различных ведомств и объясняют необходимость отъезда заботой о безопасности. Поддавшись на уговоры, человек может выполнить их требования и на время уехать.

Пока жертва не выходит на связь, аферисты связываются с ее родственниками. Они заявляют о похищении человека, угрожают расправой и требуют перевести крупную сумму денег.

В МВД призвали россиян предупредить об этой схеме своих близких. Особое внимание ведомство рекомендует уделить несовершеннолетним и пожилым родственникам.

Ранее в ведомстве предупредили о мошеннической схеме, при которой злоумышленники взламывают аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах и выдают себя за детей в переписке с их родителями. Под предлогом срочной помощи аферисты могут просить перевести деньги на оплату штрафа или погашение несуществующего долга.