Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аферисты заманивают пользователей мессенджеров обещаниями денежных призов, а затем требуют перевести деньги для участия в розыгрыше. О такой схеме мошенничества говорится в материалах МВД России.

Злоумышленники создают каналы, которые выдают за сообщества популярных блогеров. Там они размещают объявления о розыгрышах и публикуют условия получения денежных призов.

Желающим принять участие предлагают сначала внести залог. Мошенники уверяют, что впоследствии вернут эту сумму с процентами.

После выполнения всех условий и отправки средств злоумышленники перестают отвечать на сообщения. Обещанные выплаты жертвы не получают.

В МВД рекомендуют не участвовать в розыгрышах от незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях. Ведомство также призывает не переводить деньги неизвестным людям независимо от того, кем они представляются.

Ранее сообщалось о росте на 56% числа попыток вымогательства с помощью интимных дипфейков в России. Мошенники угрожают распространить поддельные откровенные изображения или полученные от жертвы снимки, требуя деньги за молчание.