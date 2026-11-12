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12 ноября, 10:42

Безопасность

Мошенники стали шантажировать россиян интимными дипфейками

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники стали шантажировать россиян интимными дипфейками. Число попыток вымогательства со стороны аферистов выросло на 56% с июня по всей России, сообщила пресс-служба Т-Банка.

Злоумышленники угрожают распространить компрометирующие фотографии или сфабрикованные материалы, требуя деньги за молчание. Первоначальная сумма выкупа обычно составляет от 20 до 30 тысяч рублей, однако после получения денег вымогательство продолжается. В отдельных случаях жертвы теряют сотни тысяч рублей.

Одной из распространенных схем стало создание интимных дипфейков на основе фотографий из соцсетей. Мошенники скачивают снимки человека, с помощью нейросетей создают обнаженные изображения и угрожают опубликовать сгенерированный контент на разных сайтах или отправить родственникам жертвы, говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники создают фейковые анкеты на сайтах знакомств, выманивают откровенные снимки у пользователя, а затем угрожают отправить эти кадры родным и знакомым. Иногда мошенники представляются сотрудниками полиции и заявляют мужчине, что его собеседница несовершеннолетняя, после чего требуют деньги за прекращение вымышленного уголовного дела.

Специалисты рекомендуют не переводить деньги вымогателям, предупредить близких о возможном распространении компрометирующих материалов и прекратить общение с мошенниками.

В то же время киберпреступники похищают учетные записи пользователей в мессенджерах, заманивая их на поддельные сайты популярных маркетплейсов. Аферисты создают фишинговые ресурсы, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов. Привычный дизайн, каталог товаров и интерфейс убеждают покупателя, что он находится на официальном сайте.

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