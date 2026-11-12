Актера из "Реальных пацанов" Бежаняна лишили мандата депутата в Пермском крае

Фото: ТАСС/URA.RU

Актера сериала "Реальные пацаны" Армена Бежаняна лишили мандата депутата Думы Осинского округа Пермского края. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Данное решение было принято на внеочередном заседании думы.

В сериале "Реальные пацаны" Бежанян исполнил роль отчима главного героя Коляна Арменки. Помимо этого, он является руководителем ООО "Главное Осинское лесное хозяйство", а на должности депутата находился с 2019 года.

Ранее, в октябре, Бежаняна обязали выплатить 139,7 миллиона рублей в бюджет города Осы за причиненный недрам вред. Решение связано с делом о нарушении правил охраны и использования недр при добыче полезных ископаемых.

В августе Осинский районный суд также назначил актеру 400 часов обязательных работ, однако освободил его от наказания из-за истечения срока давности.