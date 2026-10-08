Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 17:01

Шоу-бизнес

Актера "Реальных пацанов" Бежаняна обязали выплатить 139,7 млн за вред недрам

Фото: vk.ru/id536710558

Актера "Реальных пацанов" Армена Бежаняна обязали выплатить 139,7 млн рублей в бюджет Осына за причиненный недрам вред. Об этом РИА Новости сообщили в Пермском краевом суде.

Решение связано с делом о нарушении правил охраны и использования недр при добыче полезных ископаемых. В августе Осинский районный суд назначил Бежаняну 400 часов обязательных работ, однако освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

При этом суд удовлетворил иск прокурора Осинского района о взыскании с актера 139,7 миллиона рублей в качестве компенсации за ущерб недрам из-за незаконной добычи полезных ископаемых. Приговор обжаловали адвокат Бежаняна и прокурор.

Сам Бежанян ранее писал на личной странице в VK, что компенсацию с него требуют из-за нарушения порядка работ на берегу при добыче песка с галькой со дна. По словам актера, рельеф он не разрушал, добытый материал после работ вывез, а проект не нарушал.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Роскомнадзора взыскал с актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы более 49 тысяч рублей задолженности. Как следует из судебного приказа, речь идет об обязательных отчислениях с доходов от интернет-рекламы, которые не были уплачены за третий и четвертый кварталы 2025 года.

Читайте также


судышоу-бизнес

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика