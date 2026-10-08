Актера "Реальных пацанов" Бежаняна обязали выплатить 139,7 млн за вред недрам

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Актера "Реальных пацанов" Армена Бежаняна обязали выплатить 139,7 млн рублей в бюджет Осына за причиненный недрам вред. Об этом РИА Новости сообщили в Пермском краевом суде.

Решение связано с делом о нарушении правил охраны и использования недр при добыче полезных ископаемых. В августе Осинский районный суд назначил Бежаняну 400 часов обязательных работ, однако освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

При этом суд удовлетворил иск прокурора Осинского района о взыскании с актера 139,7 миллиона рублей в качестве компенсации за ущерб недрам из-за незаконной добычи полезных ископаемых. Приговор обжаловали адвокат Бежаняна и прокурор.

Сам Бежанян ранее писал на личной странице в VK, что компенсацию с него требуют из-за нарушения порядка работ на берегу при добыче песка с галькой со дна. По словам актера, рельеф он не разрушал, добытый материал после работ вывез, а проект не нарушал.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Роскомнадзора взыскал с актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы более 49 тысяч рублей задолженности. Как следует из судебного приказа, речь идет об обязательных отчислениях с доходов от интернет-рекламы, которые не были уплачены за третий и четвертый кварталы 2025 года.