Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам, портам и логистике, а также по морским судам, работающим на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Днепре поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт, которая обеспечивает работу предприятий военной промышленности Украины. В порту Измаил Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинских вооруженных сил.

Кроме того, юго-западнее Одессы, на переходе морем, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения. Еще два локомотива, которые, по данным Минобороны, использовались для доставки вооружения и военной техники для ВСУ, поражены вблизи железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области.

Ранее российские военные поразили объект логистической инфраструктуры в Городне, где осуществлялись хранение и распределение грузов для ВСУ. Еще одним объектом атаки стал сухогруз в порту Черноморска Одесской области, доставлявший грузы двойного назначения.

Кроме того, под удар попала портовая инфраструктура, предназначенная для разгрузки военных грузов. В Днепропетровской области российские военные уничтожили железнодорожный локомотив, задействованный в перевозке грузов для украинской армии.

