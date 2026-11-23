Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Переход к зимней погоде в столице начнется уже во вторник, 24 ноября, когда город накроют снегопад и метель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Зима включает обратный отсчет и понедельник – это будет последний рубеж метеорологической осени. Уже сегодня вечером (23 ноября. – Прим. ред.) снежный балканский циклон по имени Wilka атакует Черноземье и, смещаясь со скоростью 55 километров в час, завтра выйдет своим ядром на Липецк", – рассказал синоптик.

По его прогнозу, осадки начнутся во вторник около 09:00–10:00 и будут постепенно усиливаться. Во второй половине дня ожидается метель, а к вечеру высота снежного покрова достигнет 5–7 сантиметров. Ветер сменит направление с юго-восточного на северное и усилится до 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на вторник, 24 ноября, составит от 0 до минус 3 градусов, днем будет около 0. Атмосферное давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба.

В среду, 25 ноября, погода в столице будет облачной, местами прогнозируют снег. По словам Тишковца, снежный покров может увеличиться до 9 сантиметров, а столбики термометров покажут от минус 1 до минус 4 градусов. Синоптик добавил, что в городских лесопарках при таких условиях могут появиться первые лыжники.

Тишковец отметил, что снег уже не растает, а морозная погода закрепится в столичном регионе на несколько месяцев.

Ранее Тишковец предупредил о первых сильных морозах в Центральной России в конце осени. По его прогнозу, в отдельных районах температура воздуха в последнюю ночь ноября может опуститься до минус 10 градусов. Специалист назвал похолодание символичным завершением осеннего сезона.

