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В Центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке летучих мышей готовят к зимней спячке. Для животных оборудовали два специальных холодильника: один предназначен для более упитанных особей, другой – для худых. Об этом ТАСС рассказала ведущий зоолог зоопарка Юлия Першина.

Во время зимовки специалисты продолжают следить за состоянием подопечных. Стройных мышей взвешивают каждую неделю, а тех, кто набрал больше веса, – раз в две недели. Проверки проводят быстро, чтобы не разбудить животных.

Если масса тела опускается до минимальной нормы, летучую мышь выводят из спячки. В зависимости от времени года специалисты принимают решение, что делать дальше: весной животное могут ненадолго оставить в центре, а зимой – снова откормить и отправить спать.

В холодильниках поддерживают температуру от 3 до 4 градусов тепла и высокую влажность. Последняя необходима для выживания рукокрылых: при недостатке влаги они быстро теряют воду и могут погибнуть. По словам Першиной, почти все поступившие в центр летучие мыши благополучно переживают холодный сезон.

Готовность к спячке зоологи определяют в том числе по изменению веса. Когда у животного активизируются гормональные процессы, оно начинает набирать массу даже при небольшом количестве пищи. Если же вес перестает расти или снижается, несмотря на то что мышь продолжает есть, ее отправляют в холодильник.

Ранее сообщалось, что мурская кошка Зара и камышовый кот Заури из Московского зоопарка активно набирают вес перед зимой. К холодному сезону у обоих животных также становится гуще и теплее шерсть.