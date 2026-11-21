Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Амурская кошка Зара и камышовый кот Заури, которые живут в отдельных вольерах на экспозиции "Фауна России" на старой территории Московского зоопарка, осенью активно набирают вес. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Сейчас, осенью, и дальневосточная кошка, и камышовый кот очень активны, они часто выходят на прогулки в поисках пищи", – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, к зиме у обоих животных отрастает более плотная и теплая шубка. С приходом обильных осадков коты станут заметно менее активными: из-за коротких лап они не любят гулять по сугробам и могут по несколько дней не показываться из своих домиков.

Зара родилась в Новосибирском зоопарке, а в 2018 году переехала в Москву. На тот момент ей было полгода. Ее вес меняется с 5 килограммов в мае до 8 килограммов в декабре. Рацион хищницы состоит из разного мяса – мышей, крыс, перепелок, а раз в неделю ей дают рыбу. Осенью набор продуктов не меняется, растет только объем – примерно на треть от летних порций.

Заури родился в 2016 году во Франции и в том же году прибыл в Московский зоопарк. Жировые запасы он тоже наедает, но колебания его веса не так заметны, как у дальневосточной кошки: летом Заури весит около 10 килограммов, а к зиме прибавляет еще примерно 2 килограмма. У обоих зверей один день в неделю разгрузочный, когда они не получают пищу.

Зара – осторожный, но любознательный зверь. С ней регулярно проводят тренинги: приучают без страха заходить в транспортную клетку, не бояться осмотра и ветеринарных процедур. Чтобы посетители чаще видели кошку днем, устраивают показательные кормления: корм прячут в разных местах, благодаря этому зверь может проявлять свои естественные формы поведения.

Камышовый кот крупнее любой домашней кошки: длина туловища – от 60 до 90 сантиметров, хвоста – 30–35 сантиметров. Болотной рысью его называют за окраску, схожую с евразийской рысью, и черные кисточки на ушах. В отличие от домашних кошек, эти звери воды не боятся и любят купаться, погружаясь с головой.

Ранее стало известно, что и манул Тимофей из Московского зоопарка набрал свыше 2 килограммов на зажировке и стал весить около 6 килограммов. Его зажировка также началась в сентябре.

Сотрудники зоосада дают ему по 250–300 граммов корма в день. В декабре и январе вес животного достигнет пика – порядка 7 килограммов.

