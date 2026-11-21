Фото: 123RF.com/perfectpixelshunter

Участник клинических испытаний нейротехнологической компании Neuralink, которую основал американский предприниматель Илон Маск, сыграл в GTA VI, используя мозговой имплант. Об этом сообщила компания в соцсети X.

Neuralink выложила видео, продолжительность которого составляет почти две минуты, в котором мужчина играет и делится личным опытом. В кадре видно, как он водит катер, самолет и автомобиль, а также участвует в перестрелке и драке.

Как рассказал сам добровольный участник испытаний, для управления персонажем он совершает постукивания безымянным пальцем. Мужчина также смог воспользоваться дополнительными кнопками на геймпаде при помощи движения ноги.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии. В GTA VI можно играть на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Она переведена на русский язык.

Позже стало известно, что объем продаж и предзаказов видеоигры GTA VI составил приблизительно 2,3 миллиарда долларов, и уже продано более 24,5 миллиона копий. В частности, примерно 75% игроков приобрели версию игры для консоли PlayStation 5 на общую сумму 1,77 миллиарда долларов. Пользователи Xbox, в свою очередь, купили 6,15 миллиона копий GTA VI и принесли компании-разработчику Rockstar Games еще примерно 588 миллионов долларов.

GTA является одной из наиболее коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр. На сайте – агрегаторе рецензий Metacritic последняя версия игры набрала от критиков 99 из 100 баллов.