Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В декабре температура воздуха в Москве может опускаться до 17 градусов мороза ночью и до 12 градусов ниже 0 днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего метеоролога Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

При этом в целом месяц ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 градус. Количество осадков прогнозируется около нормы, а снежный покров в начале декабря составит 8–10 сантиметров. К середине месяца он увеличится примерно до 15 сантиметров, а к Новому году может достичь 20 сантиметров.

Паршина напомнила, что декабрь отличается частыми оттепелями, поэтому погода в столице будет неустойчивой.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 25 ноября в Москве ожидается первая в этом сезоне метель. По ее прогнозу, 21–22 ноября станут последними осенними днями, а с 23 ноября в столице начнется метеорологическая зима. До конца месяца снег будет идти ежедневно, при этом оттепелей больше не прогнозируется.

