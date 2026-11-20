Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

В среду, 25 ноября, в Москве ожидается первая в этом сезоне метель. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, ближайшие выходные дни, 21–22 ноября, в регионе станут последними осенними, а с понедельника, 23 ноября, в Москву придет метеорологическая зима. Небольшой снег при этом будет идти ежедневно. Синоптик подчеркнула, что до конца месяца оттепелей больше не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что устойчивый снежный покров может появиться в столичном регионе во вторник и среду, 24 и 25 ноября. В эти дни ожидается снег, а дневная температура составит от минус 1 до минус 3 градусов. В указанные числа на Москву и область может выйти южный циклон с Балкан.

При этом в субботу, 21 ноября, в городе ожидается дождливая погода с дневной температурой не выше 5 градусов, а в воскресенье, 22 ноября, холодный фронт принесет снег и понизит максимум дня до 2 градусов.

