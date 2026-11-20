Фото: Сити/Михаил Голденков​

Сообщения об исключении пиццы и наггетсов из меню в школьных столовых Подмосковья не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявили в министерстве образования региона.

Ранее в Сети стала распространяться информация, что в ряде школ Московской области якобы стали убирать из меню пиццу и наггетсы.

В ведомстве отметили, что наггетсы включены в утвержденное и согласованное с Роспотребнадзором 10-дневное меню школьного питания и подаются в столовых раз в две недели по четвергам.

Пицца при этом является буфетной продукцией и не входит в меню горячего питания, но ее продажа не запрещена при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к составу, приготовлению, а также реализации.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил бороться с пиццей в российских школах, воспитывая у детей культуру правильного питания. По его мнению, пицца занимает очень весомую часть даже в московских школьных столовых, если не половину.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что вопрос наличия пиццы в школьных столовых должны решать сами учащиеся и их родители. Он отметил, что выступает исключительно против невкусной пиццы, приготовленной из некачественных ингредиентов.