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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил обязать операторов связи не списывать деньги и минуты за автоответчик и голосового помощника, которые принимают вызов, пока абонент не ответил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, адресованное министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.

Как уточнил парламентарий, сейчас операторы могут снимать средства с абонента, если во время дозвона сработал автоматический сервис.

Кроме того, Чернышов предлагает бесплатно предупреждать звонящего о начале тарифицируемого соединения перед переключением на голосовую почту и давать ему возможность завершить вызов без списаний. Еще одна мера – разрешить абоненту отключать автоматический прием входящих вызовов вместо него.

По мнению автора инициативы, условия должны быть понятны гражданам: ожидание ответа человека, в том числе с сообщениями автоматической системы о продолжении дозвона, не должно становиться платным из-за подключения такого сервиса.

Ранее сообщалось, что операторы связи "большой четверки" и крупнейшие российские банки заключили договоры по маркировке вызовов. В ближайшее время все звонки от этих кредитных организаций будут промаркированы: при входящем вызове на экране смартфона абонента будет отображаться название банка.