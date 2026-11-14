Российские операторы связи и банки договорились о маркировке звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Операторы связи "большой четверки" и крупнейшие российские банки заключили договоры об условиях маркировки вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

В ближайшее время все звонки от этих кредитных организаций будут промаркированы, уточнили в ведомстве. При входящем вызове на экране смартфона абонента будет отображаться название банка.

В министерстве отметили, что маркировка позволит гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций.

Ранее МВД предупредило граждан о распространенных приемах телефонных мошенников для кражи конфиденциальных сведений. Особую осторожность нужно проявлять, если собеседник угрожает или требует подтвердить личные данные. Злоумышленники могут давить на страх и обещать проблемы с законом, штрафы или получение повестки.