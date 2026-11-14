Компания Microsoft восстановила работу сервисов после сбоя

Фото: 123RF.com/fellowneko

Компания Microsoft сообщила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя. Об этом говорится в ее публикации в соцсети X.

"Мы завершили устранение первопричины инцидента и восстановили предоставление услуг для оставшихся затронутых (сбоем – Прим. ред.) клиентов и регионов", – говорится в сообщении.

Сбои в работе сервисов Microsoft произошли 12 ноября. К утру 13-го числа о неполадках сообщили пользователи из 74 стран и территорий.

По данным сервиса Downdetector, число жалоб на Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Порядка 30% обращений поступило из США.

Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна, в свою очередь, подчеркнул, что неполадки не связаны с хакерской атакой или иным внешним вмешательством.

