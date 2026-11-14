ВС РФ поразили подстанцию, питавшую предприятия ВПК Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки Черниговской области. Она обеспечивала функционирование предприятий военной промышленности Украины, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, был уничтожен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Одесса военные грузы.

Также ВС РФ поразили два железнодорожных локомотива в районе станции Матвеевка Запорожской области, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по подстанции напряжением 330 киловольт, железнодорожным локомотивам и пункту ремонта техники ВСУ. Они применили беспилотники "Герань".

Вместе с тем целью удара стало здание логистического центра, которое использовалось для обеспечения украинских военных. Результативность ударов по нему подтвердили средства объективного контроля.

